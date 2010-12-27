Активистка подала иск к главе Василеостровского района на одну копейку

Эдуард Ильин обвинил женщину в призывах к участию в несанкционированных мероприятиях.

Активистка Ирина Баханович подала иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к главе Василеостровского района Эдуарду Ильину. Чиновник обвинил женщину в призывах к участию в несанкционированных мероприятиях, хотя речь шла о субботнике. Сумма иска оказалась символическая — одна копейка. Об этом пишет "Фонтанка".

Известно, что Баханович обратилась в местную администрацию с заявкой на проведение митинга. Женщина хотела привлечь внимание властей к проблемам намывных территорий Васильевского острова. Районные чиновники отказали, указав на действующий орган ГАТИ на проведение земляных работ.

Тогда активистка пригласила жителей Васильевского острова на субботник по уборке сквера на намыве. Он состоялся 14 сентября с угощениями и музыкой. За уборкой наблюдали сотрудники полиции.

После этого Ильин опубликовал в Instagram пост, в котором описал деятельность женщины как "участие в несанкционированных мероприятиях ради личного пиара". Активистка решила не спускать с рук публичные высказывания Ильина и подала иск к главе района. Она заявила, что хочет восстановить справедливость, поэтому размер компенсации оказался равен копейке.

В августе апелляционный суд признал отказ чиновников в проведении митинга незаконным.

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Фото: Piter.TV