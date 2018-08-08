Французы покорили петербуржцев горящим троллейбусом на фестивале уличных театров

В Петербурге завершился фестиваль уличных театров "Елагин парк", в котором приняли участие коллективы из России, Франции, Испании, Чили, Англии и Голландии. Раньше праздник проходил в июне, но в этом году организаторы приняли решение перенести его на начало августа.
Мы в этом году перенесли фестиваль на август, что позволило нам сделать вечернюю часть более развернутой, и на фоне теперь уже не белых ночей, а более темных ночей какие-то спецэффекты, такие как огонь, подсветки смотрятся совсем по-другому
Марианна Тищенко, руководитель отдела по связям с общественностью ЦПКиО им. С.М. Кирова
Особо запомнился посетителям фестиваля не столько спецэффектами, сколько острым сюжетом и удивительными костюмами независимый театр Пластилиновый дождь, который приехал из Самары со спектаклем обряд.
Мы взяли мифы, которые реально существуют, скооперировали их, есть отсылки к одному мифу, к другому, и у нас получилась какая-то цельная история
Игорь Шадрин, руководитель независимого театра "Пластилиновый дождь"
Закончился праздник выступлением французского коллектива из театра "Сье Андеклаудс", которые приехали в Россию впервые. Они представили жителям и гостям Петербурга удивительный и глубокий по смыслу спектакль Funambus. В нем особую роль играл троллейбус, с которым на протяжении всего действия происходили различные метаморфозы.
Французские актеры поделились своими впечатлениями от приезда в Россию:
Да, мы первый раз в Петербурге и первый раз в России, до этого мы играли в Европе много раз, но в России мы впервые. Нам очень понравилась публика, мы очень тронуты теплотой приема и внимательностью зрителей
актеры: Матьё Ибо (Mathieu Hibon) и Хлоэ Мура (Chloe Moura)
После такого завершения фестиваля некоторые зрители ушли с праздника в задумчивом настроении:
Сам автобус и все это метафора жизненного пути, на самом деле там есть много разных граней, ньюансов, я все еще до сих пор немного не раскрыл, я буду сейчас вот перед сном лежать и думать
Гость фестиваля
Александра Ефимова, Александр Цыцулин
Фото и видео: Piter.tv