В Петербурге пожилым людям раздадут 5000 Георгиевских лент

Их будут доставлять волонтеры вместе с продуктами и медикаментами.

С 5 мая волонтеры акции #МыВместе будут передавать Георгиевскую ленту вместе с продуктами и лекарствами людям, находящимся на вынужденной самоизоляции дома, или не имеющим возможности выйти на улицу. Таким образом планируется раздать более 5000 Георгиевских лент. Об этом сообщила пресс-служба Центра городских волонтеров Санкт-Петербурга.

За сутки на горячую линию 8-800-200-34-11 от жителей Петербурга поступило 368 обращения. Стать волонтерами могут люди в возрасте от 18 до 50 лет без хронических заболеваний. Сначала нужно зарегистрироваться на сайте мывместе2020.рф. После чего обязательно пройти онлайн-обучение, изучить все блоки и сдать тесты, прийти в штаб, где проводится дополнительный инструктаж и аккредитация. После прохождения всех этапов волонтёр получит бейдж и средства индивидуальной защиты.

Волонтеры НИКОГДА не придут если не оставлены заявки. Волонтеры одеты в специальные жилеты, у них есть бейджи с индивидуальными номерами. В случае, если кажется что за дверью стоит лже-волонтер, можно позвонить на ту же горячую линию (812)245-32-20 и уточнить все датали.

"Бессмертный полк" пройдет в онлайн-режиме.

Фото: Piter.TV