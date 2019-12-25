Возбуждено уголовное дело по статье "Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг".

Во вторник, 24 марта, стало известно о том, что в Петербурге полицейские задержали фальшивомонетчицу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области.

Как оказалось, 33-летняя женщина расплачивалась поддельными купюрами в супермаркетах Приморского района города. Известно, что петербурженка ране была судима.

Возбуждено уголовное дело по статье "Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг".

Ранее мы сообщали о том, что в краже 150 тысяч долларов у бизнес-тренера подозревают дворецкого.

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