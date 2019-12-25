В краже 150 тысяч долларов у бизнес-тренера подозревают дворецкого

Злоумышленник обчистил хозяйский тайник, пока владельца коттеджа не было дома.

В понедельник, 23 марта, в полицию обратился 57-летний житель поселка Песочный и заявил, что неизвестный обчистил тайник в его доме. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Подозрения пали на дворецкого, который оставался в коттедже, пока хозяин отсутствовал с середины ноября по 21 марта, 39-летний злоумышленник свободно зашел в подсобку на мансардный этаж и украл из тайника 150 тысяч долларов США, после чего скрылся.

Полиция уже разыскивает дворецкого, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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