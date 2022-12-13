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В Петербурге отремонтируют 700 детских площадок к маю
Сегодня, 20:55
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В Петербурге отремонтируют 700 детских площадок к маю

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В Петербурге весной отчистят шесть тысяч фасадов, починят 700 детских, а также 200 спортивных площадок.

В Петербурге весной отчистят шесть тысяч фасадов, починят 700 детских, а также 200 спортивных площадок. Об этом 5 апреля рассказали в пресс-службе Смольного. 

По словам главы комблага Василия Пониделко, к работам привлекут около 900 единиц техники и более тысячи дворников. Работы завершат к 1 мая. В пресс-службе добавили, что планируется вымыть 16 тысяч окон и 24 тысячи дверей, привести в порядок урны, скамейки, дорожные ограждения, остановочные павильоны и контейнерные площадки.

Ранее в Петербург вернулись чибисы. По словам Глазкова, эти птицы – одни из ранних вестников наступления весны.

Фото: Piter.tv
 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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