Стало известно, что в Петербург вернулись чибисы. Об этом 5 апреля рассказал биолог Павел глазков, пишет телеканал "Санкт-Петербург".
По словам Глазкова, эти птицы – одни из ранних вестников наступления весны. Несмотря на аномально снежную погоду, они не изменили своим правилам и в положенный срок вернулись к нам из западной Европы, добавил биолог.
Чибисы создают крепкие и стабильные пары, а самцы полностью разделяют с самками заботу о потомстве. Сегодня чибисы не решаются лететь дальше на север, а некоторые и вовсе останутся в Петербурге для продолжения рода.
Ранее орнитолог отреагировала на заявление о раненных страусах эму в "Охта парке". Специалист отметила, что сотрудники зверинца могли допустить неправильное обращение с птицами.
Фото: piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все