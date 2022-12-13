По словам Глазкова, эти птицы – одни из ранних вестников наступления весны.

Стало известно, что в Петербург вернулись чибисы. Об этом 5 апреля рассказал биолог Павел глазков, пишет телеканал "Санкт-Петербург".

По словам Глазкова, эти птицы – одни из ранних вестников наступления весны. Несмотря на аномально снежную погоду, они не изменили своим правилам и в положенный срок вернулись к нам из западной Европы, добавил биолог.

Чибисы создают крепкие и стабильные пары, а самцы полностью разделяют с самками заботу о потомстве. Сегодня чибисы не решаются лететь дальше на север, а некоторые и вовсе останутся в Петербурге для продолжения рода.

Ранее орнитолог отреагировала на заявление о раненных страусах эму в "Охта парке". Специалист отметила, что сотрудники зверинца могли допустить неправильное обращение с птицами.

Фото: piter.tv

