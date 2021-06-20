В Петербурге отменили концерт пианистки Полины Осетинской

Об отмене она узнала за сутки до концерта.

Выступления пианистки Полины Осетинской, которое должно было состояться 3 сентября в Санкт-Петербургской филармонии им. Шостаковича, не будет. Об этом музыкант сообщила в соцсетях 2 сентября.

По словам Осетинской, по приезде в Петербург она получила звонок. Ей сообщили, что концерт "Беседа. Игра. Прощание" с ее участием не состоится.

Думаю, всем все ясно. Спасибо за внимание. написала Полина Осетинская.

Также она пояснила, что концерт арендный, и организаторов поставили перед фактом. Они должны были либо отменить концерт. либо заметить пианиста. Дело в том, что помимо Осетинской в нем должны были принимать участие Илья Козлов — скрипка и Дмитрий Ганенко — виолончель.

Ранее пианистка высказывалась против действий России в Украине. Отметим, что на других площадках ее концерты состоялись, например, на музыкальном фестивале в Ботаническом саду.

Фото: Лейла Эйвазова