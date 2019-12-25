В Петербурге откроется культурно-деловой центр Хошимина

Беглов заявил, что в следующем году 19 мая в Петербурге также откроется памятник первому президенту Вьетнама.

В среду, 19 мая, губернатор Петербурга Александр Беглов принял участие в международной конференции "Два века дружбы, два десятилетия стратегического партнерства". Она состоялась в видеоформате в рамках Дней города Хошимина в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Как отметил Беглов, ежегодно в мае проводят Дни города Хошимина, которые приурочены ко дню рождения первого Президента Вьетнама Хо Ши Мина. Известно, что в следующем году 19 мая в Петербурге откроется памятник первому президенту Вьетнама. К тому же, после снятия ограничений по коронавирусу в Адмиралтейском районе власти города намерены открыть культурно-деловой центр Хошимина.

На сегодня Петербург и город Хошимин сотрудничают в сфере здравоохранения, образования и молодёжной политике. Отмечается, что в рамках конференции было подписано соглашение о сотрудничестве между комитетом по образованию Петербурга и департаментом образования Хошимина. Также комитет по молодежной политике и комитет по внешним связям подписали соглашение о взаимодействии с комсомольской организацией этого крупнейшего города Вьетнама.

Ранее мы писали, что в Петербурге в 2021 году могут появиться 5 памятников.

Фото: gov.spb.ru