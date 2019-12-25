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В Петербурге открылся памятник погибшим в Баренцевом море подводникам
Сегодня, 13:44
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Arinablinova

В Петербурге открылся памятник погибшим в Баренцевом море подводникам

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Память погибших почтили минутой молчания.

В воскресенье утром, 5 июля, на Серафимовском кладбище  открылся памятник погибшим в Баренцевом море подводникам. Об этом рассказали  "Невские Новости", ссылаясь на пресс-службу администрации Санкт-Петербурга.

Отмечается, что на открытии присутствовали представители Министерства обороны, заместитель главнокомандующего Военно-морским флотом Российской Федерации, а также глава города. Вместе с родственниками героев они возложили к мемориалу цветы и венки. 

В своем обращении губернатор отметил смелость и героизм подводников, которые спасли сослуживцев ценой своей жизни. Также он рассказал, что город оказывает поддержку семьям погибших.

В конце церемонии память ушедших почтили минутой молчания. 

Ранее мы писали, что в Петербурге завершена реставрация надгробного памятника Достоевского.

Фото: gov.spb.ru

Теги: город, памятник, подводники
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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