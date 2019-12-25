В Петербурге открылся памятник погибшим в Баренцевом море подводникам

Память погибших почтили минутой молчания.

В воскресенье утром, 5 июля, на Серафимовском кладбище открылся памятник погибшим в Баренцевом море подводникам. Об этом рассказали "Невские Новости", ссылаясь на пресс-службу администрации Санкт-Петербурга.

Отмечается, что на открытии присутствовали представители Министерства обороны, заместитель главнокомандующего Военно-морским флотом Российской Федерации, а также глава города. Вместе с родственниками героев они возложили к мемориалу цветы и венки.

В своем обращении губернатор отметил смелость и героизм подводников, которые спасли сослуживцев ценой своей жизни. Также он рассказал, что город оказывает поддержку семьям погибших.

В конце церемонии память ушедших почтили минутой молчания.

Ранее мы писали, что в Петербурге завершена реставрация надгробного памятника Достоевского.

Фото: gov.spb.ru