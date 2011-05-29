К новому учебному году в Петербурге открылось девять школ

В этом году за парты сели более 550 тысяч юных петербуржцев. Из них более 64 тысяч – первоклассники.

В День знаний в Петербурге открылось девять новых школ: четыре из них расположились в Приморском районе и по одной – в Красносельском, Московском, Выборгском, Калининском и Петроградском районах. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

В Петроградском районе открылась школа на 550 мест для учеников с 1 по 8 класс. После ее выхода на проектную мощность в ней смогут учиться 825 школьников. В учреждений есть 12 специализированных кабинетов и лабораторий инженерно-технологического направления, а также два кабинета технологий с возможностями проектирования, 3D-моделирования и прототипирования. Также школьникам доступны спортзалы и два бассейна, которые адаптированы для "особенных" детей.

Ещё одна школа открылась в Приморском районе на территории ЖК "Шуваловский". Школа №575 рассчитана на 64 класса, 1600 учеников. Из них 228 — первоклассники. Также школы появились в ЖК "Солнечный город", "Московские ворота" и в поселке Новогорелово.

Ранее мы писали, что в Красногвардейском районе тестируют новую систему "Умная, безопасная школа"

Фото: Piter.tv