Новая школа на 550 мест открылась в Ломоносовском районе

Сегодня школа встретила 550 учеников.

В среду, 1 сентября, "Новогореловская школа" в Виллозском городском поселении, в поселке Новогорелово встретила 550 школьников. Учреждение построили в рамках нацпроекта "Образование".

В Новогорелово раньше не было школы, при этом территория поселка, которая граничит с Красносельским районом Петербурга, динамично развивается и активно застраивается жилыми домами. В рамках развития территории жилой застройкой здесь в 2018 году был введен в эксплуатацию первый жилой многоквартирный дом, а в 2021 году уже тринадцать.

В администрации Ленобласти отметили, что в поселке зарегистрировано около 2 тыс. человек, но фактически там проживает около 8 тыс., поэтому школа была необходима. В школе реализуют образовательные проекты "ЭкоЖизнь", "Менеджер"/"Школа руководителей", "IT-КУБ", клуб журналистов, проект "Чемпионы", волонтерское движение, планируется открытие классов МЧС.ю

В декабре введут в эксплуатацию еще одну школу на 640 мест, она откроется в апреле следующего года.

Ранее мы писали, что в Приморском районе открылась новая школа №575.

Фото: пресс-служба Ленобласти