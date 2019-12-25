"Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Петербурге 17 октября

В городе ожидают гололедицу.

"Желтый" уровень опасности из-за погодных условий объявлен в Петербурге 17 и 18 октября. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

По информации Росгидрометцентра, с 21:00 во вторник, 17 оутября, до 21:00 в среду, 18 октября, на территории Северной столицы ожидают появление гололеда.

Правительство города просит водителей быть более осторожными и по возможности отказаться от использования авто в связи с высоким риском ДТП. Особую внимательность следует проявить и пешеходам.

Ранее сообщалось, что температура в Петербурге понизится до +5 градусов 17 октября.

Фото: Piter.TV