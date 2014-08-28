Температура в Петербурге понизится до +5 градусов 17 октября

В течение дня будет облачно, местами пройдут небольшие дожди, переходящие в мокрый снег в нескольких районах Ленобласти.

Во вторник, 17 октября, погода в Северной столице будет находиться во власти тыловой части циклона, который выходит с юга в районы Верхней Волги. В течение дня будет облачно, местами пройдут небольшие дожди, переходящие в мокрый снег в нескольких районах Ленобласти.

Температура воздуха в Петербурге понизится до +5…+7°, по Ленобласти +3…+8°.

Порывы северо-западного ветра достигнут 4–9 м/с. Атмосферное давление будет повышаться составит 754 мм рт. ст., что ниже нормы.

Фото: Piter.TV