В Петербурге запретили незаконно преподавать немецкий язык

На один из образовательных центров пожаловалась их собственная клиентка.

В Санкт-Петербурге прокуратура приостановила работу "Немецкого образовательного центра" из-за отсутствия у него необходимой лицензии.

Известно, что на организацию пожаловалась их же клиентка. Она заявила, что в "Немецком образовательном центре", расположенном на Среднем проспекте Васильевского острова, обучения осуществляют без должной на то лицензии. По факту проверки информация была подтверждена.

По факту нарушения в отношении организации было возбуждено административное дело. Преподавательская деятельность в школе на данный момент приостановлена.

Напомним, что ООО "Немецкий образовательный центр" был зарегистрирован как юридическое лицо в сентябре 2017 года. Языковая школа предоставляла широкий спектр программ, как для начинающих, так и курсы узкой специализации. В их группе "ВКонтакте" состоит 4,2 тыс. человек.

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