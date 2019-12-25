В Петербурге впервые покажут фильмы Дзиги Вертова

Всего в программе 12 кинолент, включая немые.

В Петербурге начали показ серии фильмов советского авангардиста и мастеров его документальной школы, публика увидит киноленты впервые. Об этом сообщил "Петербургский дневник".

Сеансы стартовали 2 июня и продлятся до 13 июня включительно. Показы серии фильмов футуроспективы "Киноглаз. Киноки. Вертов" состоятся благодаря поддержке Музея кино, Госфильмофонда России и Российского государственного архива кинофотодокументов в рамках проекта КАРО.Арт.

Некоторые фильмы и вовсе не показывали зрителю: к примеру фильм "Три героини" на экране кинотеатра не видел сам Дзиги Вертов.

Всего в программу вошли 12 немых и звуковых фильмов.

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Фото: Петербургский дневник