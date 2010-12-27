В Петербурге тестируют огромный белорусский электробус

В Петербурге тестируют белорусский электробус.

В Санкт-Петербурге представили двухсекционный гибрид Vitovt E 433. Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Петербурге пройдет тестирование белорусский электробус.

Электробус вместительностью до 150 пассажиров презентовали 28 сентября в Петербурге. В настоящее время в ГУП "Пассажиравтотранс" определяют маршрут, по которому следовать новый транспорт. В прошлом году в Северной столице тест прошла модель автобуса от "Камаза", который также работал на электротяге. В октябре в городе начнутся испытания электробуса компании "Волгабас".

В "Пассажировтранс" сообщили, что Двухсекционная новинка имеет современный дизайн, систему накопителей электроэнергии на базе суперконденсаторов с возможностью зарядки на конечных остановках.

Фото: "Пассажировтранс"