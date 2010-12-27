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В Петербурге тестируют огромный белорусский электробус
Сегодня, 18:16
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Shdaria
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В Петербурге тестируют огромный белорусский электробус

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В Петербурге тестируют белорусский электробус.

В Санкт-Петербурге представили двухсекционный гибрид Vitovt E 433. Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Петербурге пройдет тестирование белорусский электробус.

Электробус вместительностью до 150 пассажиров презентовали 28 сентября в Петербурге. В настоящее время в ГУП "Пассажиравтотранс" определяют маршрут, по которому следовать новый транспорт. В прошлом году в Северной столице тест прошла модель автобуса от "Камаза", который также работал на электротяге. В октябре в городе начнутся испытания электробуса компании "Волгабас".
 
В "Пассажировтранс" сообщили, что Двухсекционная новинка имеет современный дизайн, систему накопителей электроэнергии на базе суперконденсаторов с возможностью зарядки на конечных остановках. 
 
Фото: "Пассажировтранс"
 
 
Теги: новости общество , новости петербург , новости спб , электробус
Категории: Новости СПб Лента новостей

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