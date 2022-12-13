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В Петербурге мужчину задержали за комментарии, которые реабилитируют нацизм
Сегодня, 19:56
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В Петербурге мужчину задержали за комментарии, которые реабилитируют нацизм

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У подозреваемого взяли подписку о невыезде. 

В Петербурге задержали 54-летнего жителя Тверской области. Его подозревают в реабилитации нацизма. Об этом пишет "Фонтанка" со ссылкой на ГУ МВД по Петербургу и области.

По версии следствия, мужчина годом ранее разместил пост в соцсети "с элементами дискредитации и фальсификации, отрицающие события исторической реальности". По данным оперативников, гость из Тверской области писал их с администрируемого им профиля 3 мая, когда был в Кировском районе Ленобласти.

У мужчины изъяли два мобильника и ноутбук. Полицейские возбудили уголовное дело. У подозреваемого взяли подписку о невыезде. 

Ранее сотрудники центра "Э" задержали трех петербуржцев за посты в телеграм-канале. Следствие считает, что подозреваемые в сентябре прошлого года вели несколько чатов в телеграме.

Фото: Piter.tv

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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