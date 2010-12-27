В Петербурге коммунистов снова не хотят пускать к "Авроре"

Чиновники настаивают на переносе места сбора в Удельный парк.

В Смольном отказали представителям коммунистической партии в митинге к крейсеру "Аврора". Комитет по вопросам законности не согласовал шествие коммунистов, которые отстаивают право на свободу собраний.Об этом сообщили члены движения в социальных сетях. Активисты заметили, что им предложили перенести мероприятие из центра города. Наиболее подходящим для этого местом чиновники считают Удельный парк.

По мнению председателя комитета Ольги Аришиной самая подходящая площадка для празднования годовщины Октябрьской революции - это Удельный парк заявили коммунисты города

В соцсетях оппозиционная партия запустила опрос того, следует ли соглашаться на изменение места, предложенного властями или идти к крейсеру по прежней договоренности. На данный момент большинство подписчиков придерживаются второго варианта ответа.

Напомним, что в 2018 году в Смольном также не согласовали митинг коммунистов, но акцию они все же провели.

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Фото: Вконтакте/КПРФ Ленинград

