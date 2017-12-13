В Петербурге изобретателю оружия от сосулек заплатят миллион

Фонд "Продвижение" готов выделить средство за "лазер от сосуль".

В Санкт-Петербурге срочно разыскивают молодых талантливых ученых, которые придумают эффективное средство по борьбе с наледью на крышах города за вознаграждение в один миллион рублей. Об этом 18 февраля на праздновании Масленицы заявил президент фонда поддержки и развития молодежных программ "Продвижение" Андрей Заикин.

Заикин отметил, что наледь на крышах города стала существенной угрозой для здоровья и жизни населения. Однако нынешних мер по уничтожению сосулек недостаточно, а некоторые уже устарели. Никто не может предложить действительно эффективные способы уничтожения сосулек.

В связи с этим, мы решили проявить инициативу и объявить этот конкурс для молодых ученых, технологов и предпринимателей. Убежден, что все самые инновационные идеи генерирует именно молодежь, которая, используя современные и эффективные методы, сможет найти решение Андрей Заикин, президент фонда поддержки и развития молодежных программ "Продвижение"

Уточняется, что фонд готов выделить средства научным и образовательным организациям, а также субъектам малого и среднего бизнеса и даже физическим лицам, проживающим на территории Петербурга и Ленобласти в возрасте до 35 лет.

Напомним, ранее Piter.tv рассказывал, что администрация города на Неве активно борется с наледью на крышах. Для этого депутат ЗакСа даже предложил привлечь к работе местных руферов. Однако за последний месяц из-за падения сосулек пострадали и даже погибли несколько человек.