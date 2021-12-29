В Петербурге и области 50% жителей нуждаются в подработке

За первую неделю января работодатели открыли более 6 000 вариантов подработки.

Специалисты сервиса hh.ru провели опрос и выяснили, что 50% жителей Петербурга и области нуждаются в подработке. Данные приведены за конец 2021 года – начало 2022 года.

Из этого числа 29% опрошенных заявили, что подработка для них является критически важной, еще для 21% горожан в целом важна подработка. А вот 39% респондентов вовсе не нуждаются в ней.

Как рассказала руководитель пресс-службы hh.ru по СЗФО Мария Бузунова, за первую неделю января работодатели открыли более 6 000 вариантов подработки и работы с форматом временной занятости. Проще всего найти подработку в сфере продаж, в области административного персонала, а также в рекламе и маркетинге.

Ранее стало известно, в каких сферах больше всего выросли зарплаты и спрос на специалистов. Аналитики привели данные за 2021 год.

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