Причиной эвакуации стало сообщение о заминировании учебного заведения.

В пятницу, 24 января, стало известно о том, что анонимные "минеры" спровоцировали эвакуацию лицея в Петербурге. Об этом сообщают в соцсетях очевидцы.

Отмечается, что причиной для эвакуации лицея стало сообщение о заминировании.

Напоним, что сегодня утром на выход отправились сотрудники и посетители Петродворцового, Колпинского, Дзержинского, Ленинского, Красногвардейского, Смольнинского и Василеостровского учреждений.

Эвакуации судов, торговых комплексов и школ в Петербурге продолжаются 32-й день. Первые сообщения о "минировании" судов и о долге в 120 биткоинов поступили 28 ноября, это продолжилось на следующий день, а также 2, 3 и 4 декабря. Тогда даже поступали заявления о "дронах-убийцах" над Кремлем. Эвакуации затронули не только Петербург, но и Москву.

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