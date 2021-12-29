В Петербурге бывшего сотрудника СИЗО приговорили к 7 годам колонии за взятки

От родственников арестованных сотрудник СИЗО в общей сложности получил более 2 млн рублей.

В Петербурге бывший сотрудник следственного изолятора проведет 7 лет в колонии за получение крупной взятки. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

Суд установил, что с 2018 по март 2020 года мужчина получал вознаграждения за комфортные условия содержания под стражей. Благодаря ему заключённые могли использовать мобильные телефоны, получать дополнительное питание и удобное спальное место. От родственников арестованных сотрудник СИЗО в общей сложности получил более 2 млн рублей.

Бывший сотрудник СИЗО проведет 7 лет в колонии строгого режима. Также ему в течение 2 лет запрещено работать на госслужбе.

В новогодние праздники сотрудники ДПС Петербурга пресекли 2 попытки дачи взяток.

Фото: Piter.tv