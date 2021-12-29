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В новогодние праздники сотрудники ДПС Петербурга пресекли 2 попытки дачи взяток
Сегодня, 11:07
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В новогодние праздники сотрудники ДПС Петербурга пресекли 2 попытки дачи взяток

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В ГУ МВД напомнили, что дача или получение взятки – это преступление, за которое предусмотрено наказание.

На каникулах сотрудники ДПС Петербурга пресекли две попытки дать взятку инспектору, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области.

Так, 4 января при оформлении ДТП на 89-м км "Колы" инспекторы у одного из водителей-участников аварии обнаружили признаки алкогольного опьянения. При проверке документов мужчина предложил инспектору 5 тыс. рублей. Несмотря на предупреждение об уголовной ответственности, предусмотренной за дачу взятки должностному лицу, гражданин положил в бардачок служебного автомобиля денежные средства в размере 1950 рублей. Факт дачи взятки был пресечён сотрудниками Госавтоинспекции. В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 291 УК России (дача взятки).

Через два дня, 6 января, на 47-м км автодороги "Скандинавия" инспекторы остановили грузовой автомобиль Мерседес-Бенц Актрос. Водитель иномарки при составлении административного материала попытался дать инспектору взятку в размере 2 тыс. рублей, поскольку управлял машину, не имея права управления. В отношении мужчины также возбудили уголовное дело по статье о даче взятки.

Фото: Piter.tv

Теги: дача взятки, дпс, петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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