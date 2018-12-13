Так себе начало недели: понедельник в Петербурге будет холодным и влажным

Опубликован официальный прогноз погоды на 27 мая 2019 года.

Синоптики и МЧС опубликовали погодные сводки на понедельник, 27 мая. Неделя в городе начнется с небольшого дождя, повышенной влажности и похолодания. По данным метеорологов, в течение суток Санкт-Петербург ждет переменная облачность, дождь и пасмурная погода. Температура не поднимется выше 12 градусов, а к вечеру опустится до 9 градусов.

Ветер западный, умеренный - 5,8 метров в секунду. Атмосферное давление - 752 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха 63-65%.

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Фото: Piter.tv