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Так себе начало недели: понедельник в Петербурге будет холодным и влажным
Сегодня, 10:47
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Butenko

Так себе начало недели: понедельник в Петербурге будет холодным и влажным

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Опубликован официальный прогноз погоды на 27 мая 2019 года.

Синоптики и МЧС опубликовали погодные сводки на понедельник, 27 мая. Неделя в городе начнется с небольшого дождя, повышенной влажности и похолодания. По данным метеорологов, в течение суток Санкт-Петербург ждет переменная облачность, дождь и пасмурная погода. Температура не поднимется выше 12 градусов, а к вечеру опустится до 9 градусов.

Ветер западный,  умеренный - 5,8 метров в секунду. Атмосферное давление - 752 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха 63-65%. 

Ранее мы писали, что тепло вернется в Петербург только в июне 

Фото: Piter.tv

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Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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