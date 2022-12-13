Пентагон: США не будут оказывать помощь Украине в ущерб нацбезопасности

Патрик Райдер оценил шансы США в конфликте в Тайваньском проливе.

В Пентагоне заявили, что США не будут оказывать помощь Украине в ущерб нацбезопасности. Об этом журналистам в ходе регулярного брифинга в Вашингтоне сделал официальный представитель американского оборонного ведомства, бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер. Чиновник пояснил, что власти учитывают собственные возможности по обеспечению защиты страны и союзников. В качестве примера такого сотрудничества эксперт привел рабочую контактную группу, которая недавно собиралась на авиабазе в "Рамштайне". Спикер пояснил, что ведутся активные дискуссии для того, чтобы гарантировать, что страны обладают всем необходимым для обороны и их готовности продолжать пополнять запасы.

Мы не собираемся делать ничего, что может повлиять на нашу боеготовность или на нашу способность соблюдать требования национальной безопасности. Идут дискуссии, призванные гарантировать, что у нас есть то, что нам нужно. Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

Таким образом Патрик Райдер ответил на просьбу СМИ прокомментировать опубликованный в понедельник доклад Центра стратегических и международных исследований (ЦСМИ), в котором сообщается о том, что в случае участия в потенциальном конфликте в Тайваньском проливе у США бы закончились высокоточные боеприпасы большой дальности менее чем через неделю.

В Пентагоне утверждают, что не знают о коррупционных проблемах с военной помощью Украине.

Фото и видео: YouTube / NowThis News

