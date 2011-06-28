В Парголово на Фермерском озере чуть не утонула маленькая девочка

Ребенка спас мужчина, который купался рядом. Он достал ребенка с глубины и вынес на берег.

В Парголово на Фермерской озере захлебнулась пятилетняя девочка. Ее спас мужчина, который плавал рядом. Он вынес пострадавшую на берег. Об этом сообщили в tg-канале "Петербург с огоньком".

Ребенок купался в водоеме с подругой своей мамы. Взрослые не заметили, как малышка ушла под воду. Купавшийся рядом мужчина увидел девочку, которая стремительно погружалась на дно. Неравнодушный горожанин быстро добрался до ребенка и вынес на берег.

Ребенку понадобилась помощь медиков. На место случившегося прибыла скорая помощь. Ребенка поместили в реанимацию Педиатрического университета. На данный момент жизни девочки ничего не угрожает. Подробности уточняются.

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Фото: Pxhere