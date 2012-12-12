Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости России
В Москве получить французскую визу можно будет за двое суток
Сегодня, 9:39
0
lesjasap
103

В Москве получить французскую визу можно будет за двое суток

0
 
 

Со 2 ноября в Москве получение туристической визы во Франции осуществляется за 48 часов.

Шенгенскую визу во Францию россияне смогут получить за 48 часов. Нововведение начнет действовать со 2 ноября. Для этого российским туристам необходимо подавать документы через столичный визовый центр. 
 
Информационное агентство “ТАСС” сообщает, что заметное сокращение сроков выдачи в регионах также стоит ожидать, однако, конкретная дата этого события неизвестна. 
 
Напомним, об упрощении получения виз во Францию летом  заявил премьер-министр Эдуар Филипп. Таким способом страна надеется привлечь как можно больший поток туристов.
Теги: виза , подача документов , туристическая виза , франция
Категории: Новости России

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5