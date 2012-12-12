В Москве получить французскую визу можно будет за двое суток

Со 2 ноября в Москве получение туристической визы во Франции осуществляется за 48 часов.

Шенгенскую визу во Францию россияне смогут получить за 48 часов. Нововведение начнет действовать со 2 ноября. Для этого российским туристам необходимо подавать документы через столичный визовый центр.

Информационное агентство “ТАСС” сообщает, что заметное сокращение сроков выдачи в регионах также стоит ожидать, однако, конкретная дата этого события неизвестна.

Напомним, об упрощении получения виз во Францию летом заявил премьер-министр Эдуар Филипп. Таким способом страна надеется привлечь как можно больший поток туристов.