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Опубликовано видео момента ДТП в Москве, где был насмерть сбит сотрудник ГИБДД

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Инспектор ГИБДД оформлял мелкое ДТП, когда на него наехал на скорости "Лексус".

Накануне поздно вечером, 28 февраля, в Москве при исполнении служебных обязанностей погиб сотрудник ГИБДД.

ЧП произошло около 23 часов на въезде в Гагаринский тоннель на ТТК в Москве. 35-летний сотрудник ГИБДД находился вместе с напарником в служебном автомобиле и оформлял документы мелкого ДТП. Водитель "Лексуса" не затормозил и на большой скорости влетел в служебное авто. От полученных ранений полицейский скончался в карете скорой помощи. Второй сотрудник ГИБДД отделался легкими травмами.

Все причины и обстоятельства ДТП выясняются. Канал Mash опубликовал видео столкновения "Лексуса" и патрульной машины, а также видео последствий смертельного ДТП.

Видео: Mash

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Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

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