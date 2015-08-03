В Московском районе сгорел гараж ночью

Сегодня ночью, 21 декабря, в Московском районе произошел пожар. В 4-м Предпортовом проезде, 3А, загорелась пристройка. По предварительным данным, в ней располагался гараж. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.
Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 00:57. Пламя распространилось по площади 16 квадратных метров.
На место случившегося прибыли 10 человек личного состава и две спецмашины. Пламя потушили в 01:22.
Причина возгорания устанавливается. В результате случившегося никто не пострадал.
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Фото: Piter.tv
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