В Московском районе сгорел гараж ночью

На место случившегося прибыли 10 человек личного состава и две спецмашины.

Сегодня ночью, 21 декабря, в Московском районе произошел пожар. В 4-м Предпортовом проезде, 3А, загорелась пристройка. По предварительным данным, в ней располагался гараж. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 00:57. Пламя распространилось по площади 16 квадратных метров.

На место случившегося прибыли 10 человек личного состава и две спецмашины. Пламя потушили в 01:22.

Причина возгорания устанавливается. В результате случившегося никто не пострадал.

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Фото: Piter.tv

