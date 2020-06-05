В Магнитогорске между нарушителем масочного режима и полицейскими с дубинками произошла драка

Очевидцы записали драку на видео и опубликовали в соцсетях.

В Магнитогорске между молодым мужчиной и двумя полицейскими произошла драка из-за маски.

По социальным сетям разлетелось видео, снятое очевидцами потасовки между 34-летним мужчиной и служителями правопорядка. Как сообщает издание URA.RU, сотрудники МВД увидели в магазине мужчину без маски и попросили пройти с ними составить административный протокол, Мужчина ответил отказом в грубой форме и отказался идти с полицейскими.

После этого завязалась потасовка. На видео видно, что мужчина сопротивляется сидящему на земле полицейскому, который обхватил его ноги. Нарушителю полицейский стягивает штаны и продолжает удерживать. Молодой человек пытается убрать от себя руки сотрудника МВД. В это время второй полицейский подбегает к ним и бьет 8 раз нарушителя дубинкой. Затем мужчину скручивают.

URA.RU в ГУ МВД по Челябинской области сообщили, что кроме штрафа за отсутствие маски мужчине грозит уголовное дело по статье "применение насилия в отношении представителя власти". Максимальная санкция по данной статье - лишение свободы на срок до пяти лет.

Пользователи соцсетей не исключают, что мужчина сам спровоцировал полицейских на данные меры.

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Видео: ВК, Daily Storm