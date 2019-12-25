В Москве задержали 50 участников "подпольной" дискотеки

у двоих из задержанных нашли наркотические вещества. Организовал вечеринку житель Подмосковья.

Московские полицейские задержали 50 участников незаконной вечеринки.

ТАСС со ссылкой на начальника пресс-службы ГУ МВД России по Москве Владимира Васенина сообщает, что на Варшавском шоссе в арендуемом помещении полицейскими при поддержке ОСН "Гром" была пресечена несанкционированное досуговое мероприятие. Организатором вечеринки был житель Московской области.

На 48 участников "подпольной" дискотеки составлены протоколы за нарушение режима самоизоляции из-за коронавируса. Кроме того, у двух человек при себе были наркотики. В их отношении возбуждены уголовные дела за незаконное хранение наркотиков. В помещении были найдены еще два свертка с таким же наркотическим веществом. Владелец установлен.

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