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В МИД назвали источники кибератак на РФ в 2020 году
Сегодня, 8:02
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phil_k

В МИД назвали источники кибератак на РФ в 2020 году

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Целью нападения стали объекты науки, образования и разработки вакцин.

Злоумышленники совершали большинство кибератак на Россию в 2020 году с адресов, зарегистрированных в США, Германии и Нидерландах. Об этом в интервью "РИА Новости" заявил заместитель главы МИД РФ Олег Сыромолотов.

По его словам, "жертвами" хакеров стали объекты, которые связаны с разработкой препаратов, госуправлением и финансовым сектором. Также злоумышленники выразили интерес к военно-промышленному комплексу, науке, образованию, здравоохранению и транспорту.

Напомним, 10 мая Минтранс США ввел режим региональной ЧС из-за кибератаки трубопроводной компании Colonial Pipeline. Сообщается, что она повлияла на поставки бензина, дизельного топлива, авиационного топлива и других продуктов нефтепереработки.

Накануне президент США Джо Байден заявил, что разведка не выявила факты причастности России к кибератакам, однако, существуют неоспоримые свидетельства того, что программы-вымогатели находятся в России. 

Ранее группа хакеров REvil украла разработки Apple и потребовала выкуп.

Фото: pixabay.com
 

Теги: кибератаки, мид рф, олег сыромолотов, хакеры
Категории: Мировые новости, Новости России, Лента новостей,

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