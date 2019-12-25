В МИД назвали источники кибератак на РФ в 2020 году

Целью нападения стали объекты науки, образования и разработки вакцин.

Злоумышленники совершали большинство кибератак на Россию в 2020 году с адресов, зарегистрированных в США, Германии и Нидерландах. Об этом в интервью "РИА Новости" заявил заместитель главы МИД РФ Олег Сыромолотов.

По его словам, "жертвами" хакеров стали объекты, которые связаны с разработкой препаратов, госуправлением и финансовым сектором. Также злоумышленники выразили интерес к военно-промышленному комплексу, науке, образованию, здравоохранению и транспорту.

Напомним, 10 мая Минтранс США ввел режим региональной ЧС из-за кибератаки трубопроводной компании Colonial Pipeline. Сообщается, что она повлияла на поставки бензина, дизельного топлива, авиационного топлива и других продуктов нефтепереработки.

Накануне президент США Джо Байден заявил, что разведка не выявила факты причастности России к кибератакам, однако, существуют неоспоримые свидетельства того, что программы-вымогатели находятся в России.

Ранее группа хакеров REvil украла разработки Apple и потребовала выкуп.

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