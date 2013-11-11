Байден заявил о непричастности Москвы к кибератакам на трубопровод в США

Кибератаки были проведены 10 мая.

Американская разведка не обладает доказательствами о причастности России к кибератакам на компанию Colonial Pipeline. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на заявление президента США Джо Байдена.

Однако, по его словам, существуют неоспоримые свидетельства того, что программы-вымогатели находятся в России. Байден отметил, что это говорит о "некоторой части ответственности", лежащей на плечах Москвы, за проведенные кибератаки в отношении трубопроводной компании Colonial Pipeline.

Мы предпринимаем усилия по линии ФБР и Министерства юстиции, чтобы нарушить их работу и привлечь к уголовной ответственности преступников, вымогающих выкуп с помощью вирусов. Джо Байден, президент США

Глава США подчеркнул, что использование ПО для взлома является "очевидным преступным деянием".

Напомним, 10 мая Минтранс США ввел режим региональной ЧС из-за кибератаки трубопроводной компании Colonial Pipeline. Сообщается, что она повлияла на поставки бензина, дизельного топлива, авиационного топлива и других продуктов нефтепереработки.

Ранее в посольстве России отвергли измышления о причастности к атаке на Colonial Pipeline.

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