В посольстве России отвергли измышления о причастности к атаке на Colonial Pipeline. Соответствующее заявление опубликовано вечером 10 мая на официальной странице дипломатической миссии РФ в Вашингтоне на Facebook. Москва находит безосновательными сведения отдельных журналистов из США о возможной причастности РФ к кибероперации по атаке на трубопроводную компанию.
Посольство обратило внимание на попытки ряда СМИ обвинить Россию в кибератаке на Colonial Pipeline. Категорически отвергаем безосновательные измышления и вновь заявляем, что Россия не проводит "злонамеренных" операций в виртуальном пространстве.
заявление российской дипломатии
В посольстве напомнили, что официальные власти Белого дома возложили ответственность за атаку на Colonial Pipeline на преступную группировку DarkSide, которая не ассоциирована с конкретными странами. Также США не отправляли в Россию запросов в содействии по поводу проведения расследования по данной кибератаке.
Минтранс США ввел режим региональной ЧС в связи с ситуацией с Colonial Pipeline.
Фото: Pixabay.com
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
Внимание открыт доcтуп к базе дeвoк кoторыe любят сeкc и дaют без дeнег и pазговоpов. Зачем тpатить деньги на шлюx или уламывать на ceкс, еcли здесь дaют, пользуйcя пoка беcплатнo ----- http://bit.do/devbaz