Дипломаты ответили СМИ, которые подозревают Россию в причастности к кибератаке на американскую трубопроводную компанию.

В посольстве России отвергли измышления о причастности к атаке на Colonial Pipeline. Соответствующее заявление опубликовано вечером 10 мая на официальной странице дипломатической миссии РФ в Вашингтоне на Facebook. Москва находит безосновательными сведения отдельных журналистов из США о возможной причастности РФ к кибероперации по атаке на трубопроводную компанию.

Посольство обратило внимание на попытки ряда СМИ обвинить Россию в кибератаке на Colonial Pipeline. Категорически отвергаем безосновательные измышления и вновь заявляем, что Россия не проводит "злонамеренных" операций в виртуальном пространстве. заявление российской дипломатии

В посольстве напомнили, что официальные власти Белого дома возложили ответственность за атаку на Colonial Pipeline на преступную группировку DarkSide, которая не ассоциирована с конкретными странами. Также США не отправляли в Россию запросов в содействии по поводу проведения расследования по данной кибератаке.

Минтранс США ввел режим региональной ЧС в связи с ситуацией с Colonial Pipeline.

Фото: Pixabay.com