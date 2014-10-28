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В посольстве России отвергли измышления о причастности к атаке на Colonial Pipeline
Сегодня, 8:28
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lesjasap

В посольстве России отвергли измышления о причастности к атаке на Colonial Pipeline

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Дипломаты ответили СМИ, которые подозревают Россию в причастности к кибератаке на американскую трубопроводную компанию.

В посольстве России отвергли измышления о причастности к атаке на Colonial Pipeline. Соответствующее заявление опубликовано вечером 10 мая на официальной странице дипломатической миссии РФ в Вашингтоне на Facebook. Москва находит безосновательными сведения отдельных журналистов из США о возможной причастности РФ к кибероперации по атаке на трубопроводную компанию.

Посольство обратило внимание на попытки ряда СМИ обвинить Россию в кибератаке на Colonial Pipeline. Категорически отвергаем безосновательные измышления и вновь заявляем, что Россия не проводит "злонамеренных" операций в виртуальном пространстве.

заявление российской дипломатии

В посольстве напомнили, что официальные власти Белого дома возложили ответственность за атаку на Colonial Pipeline на преступную группировку DarkSide, которая не ассоциирована с конкретными странами.  Также США не отправляли в Россию запросов в содействии по поводу проведения расследования по данной кибератаке.

Минтранс США ввел режим региональной ЧС в связи с ситуацией с Colonial Pipeline.

Фото: Pixabay.com

Теги: colonial pipeline, кибератака, посольство
Категории: Мировые новости, Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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белоусова герта
Сегодня 9:20

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