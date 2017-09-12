В Ломоносове женщина избила свою подругу до смерти

В Ломоносове произошла ссора двух подруг, которая переросла в драку.

В Ломоносове две женщины устроили драку, в результате которой одна из них впала в кому, а после скончалась. Об этом сообщает "Петербургский Дневник".

В квартире на Петровском переулке в Ломоносове между женщинами возник конфликт. Известно, что подруги распивали спиртные напитки, после чего произошла ссора. По версии следствия одна из женщин жестоко избила свою подругу. Как сообщает "Оперативное прикрытие", от полученных травм она скончалась в больнице. Причины конфликта не известны.

Буйную женщину задержали правоохранительные органы, в отношении нее возбуждено уголовное дело.