В Ленобласти разработают проекты капремонта 2-х автодорог Всеволожского района

На это выделено 11 миллионов рублей.

В Ленинградской области разработают проекты капитального ремонта двух автомобильных дорог Всеволожского района. Это "Завод им. Свердлова - Маслово" (участок: км 6+200 - км 7+790) и "Спецподъезд №22".

Соответствующую закупку разместил комитет государственного заказа 47-го региона.

На реализацию проектов выделено немногим более 11 миллионов рублей. Предполагается, что задача будет решена за 400 дней после заключения контракта.

За этот срок подрядчику предстоит разработать проекты, получить положительное заключение государственной экспертизы.

Заявки для участия в открытом аукционе принимают до 24 августа.

Как сообщало ранее Piter.tv, в Сосновом Бору строят две пешеходные дорожки.

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