В Латвии не могут признать Тихановскую победителем выборов

МИД Латвии заявил, что результаты президентских выборов в Белоруссии неизвестны.

В Латвии заявили, что не могут признать белорусского кандидата Светлану Тихановскую победителем президентских выборов. Об этом на брифинге рассказал глава МИД Эдгар Ринкевич. Слова политика цитирует местное издание LETA.

Оппозиционный кандидат Тихановская не может быть признана победителем прошедших выборов", поскольку их реальные результаты неизвестны...Есть лишь новости о том, что имели место масштабные фальсификации Эдгар Ринкевич, глава МИД Латвии

В МИД Латвии отметили, что многие западные страны предпочли обсуждать ситуацию в Белоруссии не с Минском, а с Россией. Правительство Латвии подчеркнуло, что решение проблемы сосредоточено внутри республики, хотя Рига понимает логику мировых лидеров, которые обращаются к Москве.

Посла Белоруссии вызвали в МИД Латвии.

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