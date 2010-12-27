Петербуржец пытался похитить средства из ящика с пожертвованиями

В Петербурге местный житель пытался украсть пожертвования для детей-сирот.

В Санкт-Петербурге местный житель хотел вытащить деньги из пластикового куба, в который собирали пожертвования для детей-сирот. За данный поступок мужчина предстанет перед судом.

9 ноября в пресс-службе прокуратуры по Петербурге рассказали, что расследование уголовного дела завершено и передано во Фрунзенский районный суд.

По версии следствия, злоумышленник пытался похитить деньги из ящика, который был установлен в супермаркете на Бухарестской улице в сентябре этого года. Мужчина избавился от крепления крышки куба, принадлежащего фонду "Родительский мост". Однако преступника заметил охранник магазина и успел поймать с поличным.

За совершенное злоумышленнику грозит лишение свободы до пяти лет.