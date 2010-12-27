В Красносельском районе прорвало трубу: синяя иномарка уже почти ушла под воду

Авария случилась на улице Маршала Захарова,21.

Вечером 21 августа, на на улице Маршала Захарова прорвало трубу. Очевидцы отмечают, что одна из припаркованных машин медленно погружается в горячий источник.

Как там в песне: "уходим, уходим, уходим,наступят времена почище" шутит один из польователей соцсетей

На фото видно, что на парковке действительно образовался самый настоящий гейзер. Жители района сообщили, что пар настолько "горячий", что рядом невозможно находиться.

Горожане отмечают, что на месте аварии уже работают аварийные службы.

Ранее мы сообщали о том, что на канале Грибоедова из-за сильного ветра на "Пежо" упал фасад.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург/ВК