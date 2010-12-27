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На канале Грибоедова из-за сильного ветра на "Пежо" упал фасад
Сегодня, 19:45
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IRINA_CHALKINA
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На канале Грибоедова из-за сильного ветра на "Пежо" упал фасад

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Очевидцы сообщают, что никто не пострадал.

Во вторник, 21 августа, на канале Грибоедова из-за сильного ветра кусок фасада упал прямо на припаркованное красное "Пежо". Очевицы сообщают, что водителя не было в этот момент в машине, поэтому никто не пострадал. 

Хорошо что не на голову. Могли бы и огородить рухлядь

возмущается прохожий

На снимках, которыми поделились очевидцы видно, что огромый кусок фасада упал на автомобиль с высоты 5-го этажа. 

У красненькой машинки от такой "встречи" с глыбой помялась вмятина на крыше. Оформление здания залетело прямо в багажник, пробив стекло. 

Петербуржцы опасаются, что следующей жертвой фасада может стать любой прохожий!

Службы МЧС передают, что сегодня в Петербурге ветер достигает 15-20 м/с. 

Ранее мы писали о том, что у арки Главного Штаба сорвало крышу.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-етербург/ВК

 

Теги: ветер , канал грибоедова ураган , обвалился фасад спб
Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб

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