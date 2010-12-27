На канале Грибоедова из-за сильного ветра на "Пежо" упал фасад

Очевидцы сообщают, что никто не пострадал.

Во вторник, 21 августа, на канале Грибоедова из-за сильного ветра кусок фасада упал прямо на припаркованное красное "Пежо". Очевицы сообщают, что водителя не было в этот момент в машине, поэтому никто не пострадал.

Хорошо что не на голову. Могли бы и огородить рухлядь возмущается прохожий

На снимках, которыми поделились очевидцы видно, что огромый кусок фасада упал на автомобиль с высоты 5-го этажа.

У красненькой машинки от такой "встречи" с глыбой помялась вмятина на крыше. Оформление здания залетело прямо в багажник, пробив стекло.

Петербуржцы опасаются, что следующей жертвой фасада может стать любой прохожий!

Службы МЧС передают, что сегодня в Петербурге ветер достигает 15-20 м/с.

Ранее мы писали о том, что у арки Главного Штаба сорвало крышу.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-етербург/ВК