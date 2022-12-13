В Колпино автобус проехал по ноге школьника

По предварительной информации, школьник поскользнулся и упал, поэтому нога попала под колесо.

Автобус проехал по ноге 12-летнего мальчика в Колпино. Об этом сообщил источник "Невских Новостей" в правоохранительных органах.

По предварительной информации, школьник поскользнулся и упал, поэтому нога попала под колесо отъезжавшего автобуса. Врачи диагностировали у мальчика ушиб и повреждение связок стопы.

Отец ребёнка уверен, что что в данной ситуации всему виной плохая уборка улиц и некомпетентность водителя автобуса. Мужчина рассказал, что у сына травма ноги, перелома нет, но пришлось наложить гипс, из-за чего ему, скорее всего, придётся пропустить спортивные сборы в Казани.

Фото: Piter.tv