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В Колпино автобус проехал по ноге школьника
Сегодня, 15:58
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В Колпино автобус проехал по ноге школьника

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По предварительной информации, школьник поскользнулся и упал, поэтому нога попала под колесо.

Автобус проехал по ноге 12-летнего мальчика в Колпино. Об этом сообщил источник "Невских Новостей" в правоохранительных органах.

По предварительной информации, школьник поскользнулся и упал, поэтому нога попала под колесо отъезжавшего автобуса. Врачи диагностировали у мальчика ушиб и повреждение связок стопы.

Отец ребёнка уверен, что что в данной ситуации всему виной плохая уборка улиц и некомпетентность водителя автобуса. Мужчина рассказал, что у сына травма ноги, перелома нет, но пришлось наложить гипс, из-за чего ему, скорее всего, придётся пропустить спортивные сборы в Казани. 

Фото: Piter.tv

Теги: автобус, колпино, школьник
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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