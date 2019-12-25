В Колпино 17 автобусных маршрутов ждут изменения

Ремонтные работы перекроют движение по бульвару Свободы в Колпино с 28 сентября до 30 декабря. Ограничения коснутся участка от бульвара Победы до Соборной улицы.

Будут ограничены направления № 192, 325, 327, 328, 332, 335А, 336, 337, 337А, 366, 367, 368, 369, 386, 390, 392, 475. Также введут три временных остановки – на Соборной улице у набережной Комсомольского канала, на улице Ремизова и на Красной улице у набережной Комсомольского канала. Об этом собщили в пресс-службе комитета по транспорту Петербурга.

Для водителей комитет по транспорту изменит работу трех светофоров по адресам: Красная улица – улица Ремизова, Пролетарская улица – Адмиралтейская улица, Соборная улица – набережная Комсомольского канала – Красная улица.

Ранее сообщалось, что автобусный маршрут Петербург-Лаппеенранта продлят до Иматры.

Фото: Piter.TV

