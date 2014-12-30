Автобусный маршрут Петербург-Лаппеенранта продлят до Иматры

В городе проживает много русскоговорящих.

С 6 октября автобусный маршрут Петербург — Лаппеенранта будет продлён до Иматры. Об этом сообщили представители компании-перевозчика Ecolines.

Решение связано с наличием большого количества русскоговорящего населения в Иматре. Многие из этих людей имеют двойное гражданство или родственников в РФ. Добираться из Лаппеенранты в Иматру на общественном транспорте непросто, поэтому автобус теперь следует чуть дальше.

Добавим, что город Иматра основали в 1948 году на ерке Вуоксе. Статус города ему присвоили в 1971 году. Он находится в 20 км от Петербурга, а его население составляет около 30 тыс. человек.

Ранее в МИД Финляндии подтвердили запрет на въезд легковых автомобилей из России.

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