Представитель талибов Забихулла Муджахид призвал боевиков отказаться о такой бурной реакции на "захват" Панджшера.

В Кабуле в результате беспорядочной стрельбы в воздух погибли 17 человек. Об этом рассказали местные журналисты с афганского телеканала Tolo News. В СМИ уточнили, что пострадавшими также считаются 41 человек. В настоящее время больницы продолжают принимать раненых. У пациентов диагностируются травмы различной степени тяжести.

Напомним, что в столице Афганистана Кабуле боевики захватившего власть в стране радикального движения "Талибан" (террористическая организация, запрещенная на территории РФ) начали стрельбу в воздух. Такими действиями талибы отметили полный захват северной провинции Панджшер, которая ранее не находилась под их контролем. В национальном сопротивлении региона опровергли информацию об установлении террористами управления над этой провинцией.

Официальный представитель талибов Забихулла Муджахид на собственной странице в Twitter призвал коллег прекратить стрельбу в Кабуле, так как это может причинить вред местному населению.

Сопротивление Панджшера заявило о присоединении "Аль-Каиды" (запрещенная на территории РФ террористическая организация) к "Талибану".

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