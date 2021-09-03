Талибы заявили об установлении полного контроля над Афганистаном

Официальный представитель сопротивления опроверг это заявление.

Движение "Талибан" (запрещено в РФ) заявило о подавлении сопротивления и установлении полного контроля над всем Афганистаном. Об этом сообщило ряд международных СМИ.

Представитель движения сообщил, что радикалам удалось подавить сопротивление, которое сосредоточилось в провинции Панджшер.

Во главе сопротивления стоит вице-президент страны Амрулла Салех и сын покойного лидера "Северного альянса" Ахмад Шаха Масуда Ахмад Масуд-младший. В интервью местному телеканалу Салех опроверг информацию о победе талибов. По его словам, радикалы распространяют эту информацию, чтобы запугать население. Он добавил, что в результате вооруженных столкновений, противник лишился не только солдат, но и десятка единиц спецтехники.

Видео: Telegram / РИА Новости, Mash