Сопротивление Панджшера заявило о присоединении "Аль-Каиды"* к "Талибану"*

"История повторяется", - заявляют ополченцы.

Фронт сопротивления Афганистана заявил, что организация "Аль-Каида"* присоединилась к движению "Талибан"* в борьбе с ополченцами. Об этом сообщает агентство "РИА Новости" со ссылкой на сообщение оппозиции в Twitter.

США отступили, история повторяется. из сообщения в Twitter

Провинция Панджшер осталась единственным очагом сопротивления "Талибану"*. Там находятся около четырех тысяч ополченцев во главе с лидером Фронта сопротивления Афганистана Ахмадом Масудом, а также первый вице-президент Афганистана Амрулла Салех, который назвал себя главой государства после того, как Ашраф Гани покинул территорию страны.

Ранее глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, Москва рассчитывает, что "Талибан"* и силы сопротивления в Панджшерском ущелье установят диалог и решат конфликт не силовым методом.

Фото: pixabay.com

"Талибан"*, "Аль-Каида"* - террористические организации, запрещены в РФ