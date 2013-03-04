Лавров: Россия надеется, что "Талибан"* наладит диалог с силами сопротивления

Сейчас ополченцы располагаются в Панджшерском ущелье.

Глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, Москва рассчитывает, что "Талибан"* и силы сопротивления, которые в настоящее время расположились в Панджшерском ущелье, установят диалог и решат конфликт не силовым методом. Слова министра передает ТАСС.

В Паджшерском ущелье именно афганские таджики ведут переговоры с центральным представительством талибов*, надеюсь, что эти переговоры все-таки закончатся именно переговорным решением, а не будут прерваны, и угрозы, что возобновятся боевые действия, не будут реализованы. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Напомним, сейчас провинция Панджшер осталась единственным очагом сопротивления "Талибану"*. Там находятся около четырех тысяч ополченцев во главе с лидером Фронта сопротивления Афганистана Ахмадом Масудом, а также первый вице-президент Афганистана Амрулла Салех, который назвал себя главой государства после того, как Ашраф Гани покинул территорию страны.

Ранее посол Афганистана в Таджикистане Мухаммад Зохир Агбар заявил, что государствам не следует спешить с признанием движения "Талибан"*

Фото: МИД России

"Талибан"*, талибы* - террористическая организация, запрещена в РФ