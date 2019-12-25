Посол Афганистана призвал не спешить с признанием талибов*

По его словам, ООН должна повлиять на создание инклюзивного правительства в Афганистане.

Посол Афганистана в Таджикистане Мухаммад Зохир Агбар заявил, что государствам не следует спешить с признанием движения "Талибан"*. Об этом он сказал в беседе с агентством "РИА Новости".

По словам дипломата, Организации объединенных наций следует включиться в мирный процесс в Афганистане.

ООН должна включиться в мирный процесс, чтобы учитывались все интересы - и национальные и религиозные - народов нашей страны, чтобы талибы образовали инклюзивное правительство и провели выборы. Мухаммад Зохир Агбар, посол Афганистана в Таджикистане

Напомним, 15 августа движение "Талибан"* вошло в Кабул, а до этого взяло под свой контроль практически все провинции Афганистана. Столица сдалась без боя. Президент страны Ашраф Гани покинул территорию государства, чтобы "избежать кровопролития" среди мирного населения Афганистана. 31 августа в СМИ появилась информация о том, что представители "Талибана"* заняли ключевые посты в правительстве Афганистана.

Ранее Мухаммад Зохир Агбар заявил, что боевики намерены уничтожить лидера Фронта сопротивления Афганистана Ахмада Масуда, который в настоящее время находится в Панджшерском ущелье. По его словам, талибы* никогда не пойдут на переговоры с ополченцами, так как являются террористами, а не политиками.

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"Талибан"*, талибы* - террористическая организация, запрещена в РФ