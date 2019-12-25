Посол Афганистана: талибы* намерены уничтожить лидера сопротивления Масуда

По его словам, члены радикального движения не являются политиками.

Движение "Талибан"* намерено уничтожить лидера Фронта сопротивления Афганистана Ахмада Масуда, который в настоящее время находится в Панджшерском ущелье. Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на посол этого государства в Таджикистане Мухаммада Зохира Агбара.

По его словам, боевики никогда не пойдут на переговоры с ополченцами, так как являются террористами, а не политиками.

Их цель - поставить на колени весь Афганистан. Они не соглашаются ни на какие условия на переговорах в Дохе. Их цель - уничтожение лидеров сопротивления, особенно Ахмада Масуда. Мухаммад Зохир Агбар, посол Афганистана в Таджикистане

Напомним, ранее лидер Фронта национального сопротивления Афганистана в провинции Панджшер Ахмад Масуд заявил, что прекратит свою деятельность, если "Талибан"* создаст в стране инклюзивное правительство. По его словам, боевики обязаны разделить власть со всеми, а также установить равноправие между жителями Афганистана. Он подчеркнул, что эти условия неоспоримы.

Ранее американский президент Джо Байден заявил, что ему пришлось выполнять соглашение своего предшественника Дональда Трампа, которое администрация Белого дома заключила с членами "Талибана"*.

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"Талибан", талибы* - террористическая организация, запрещена в РФ

